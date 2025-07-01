Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 8 млрд куб. м.

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Як змінилися запаси

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 19,6% або 1,95 млрд куб м менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 11 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 20%.

Запаси газу в українських ПСГ 6 червня перевищили 7 млрд куб м.

Закачування газу

Обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, з початку червня до українських ПСГ закачано 1,25 млрд куб м природного газу, в 1,8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього у червні очікується закачування газу до сховищ на рівні майже 1,34 млрд куб м, що стане найбільшим місячним обсягом закачування за останні 20 місяців, з серпня 2023 р.

Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування газу (17 квітня) до сховищ закачано понад 2,6 млрд куб м природного газу, на 38% більше, ніж минулого року. При тому, що минулого року сезон закачування розпочався раніше — 31 березня.

Середньодобовий обсяг закачування газу до сховищ у червні складає 44,7 млн куб м, на 26% більше, ніж у травні. Крім того, 20 червня до сховищ було закачано 49,3 млн куб м газу, що є новим найвищим добовим рівнем закачування з жовтня 2023 р.

Скільки потрібно газу?

До початку наступного опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше близько 13 млрд куб м природного газу в сховищах. Це означає, що у липні-жовтні потрібно закачати близько 5 млрд куб м. Якщо темпи закачування газу зберігатимуться на рівні червня, то цілі буде досягнуто з незначним випередженням графіку.

Частину потреб вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку, решту газу доведеться імпортувати. За оцінками ExPro, при базовому сценарії у липні-жовтні необхідно імпортувати близько 2,4 млрд куб м природного газу.