Hyatt Hotels продасть 15 курортів за $2 млрд

Американський готельний оператор Hyatt Hotels Corp. продасть 15 курортів у Мексиці, Домініканській Республіці та на Ямайці за $2 млрд. Про це йдеться у повідомленні оператора.

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Продаж нерухомості

Як йдеться у повідомленні, Hyatt уклав остаточну угоду про продаж всього портфеля нерухомості, придбаної 17 червня у Playa Hotels & Resorts NV, компанії Tortuga Resorts, яка є спільним підприємством KSL Capital Partners та Rodina.

Крім суми $2 млрд, Hyatt може отримати умовну винагороду в розмірі до $143 млн.

Одночасно з укладенням угоди про продаж Hyatt і Tortuga Resorts підпишуть 50-річну угоду, в рамках якої Hyatt надаватиме послуги з обслуговування 13 з 15 об'єктів, що продаються. Hyatt також збереже за собою привілейовані акції на суму $200 млн у цих курортах.

Таким чином, з урахуванням суми, одержаної від продажу курортів, ціна, заплачена Hyatt за бізнес з управління активами Playa, становитиме $555 млн, зазначається у прес-релізі.

«Планований продаж нерухомості компанії Tortuga перетворює придбання Playa Hotels & Resorts на угоду з мінімальною кількістю активів і збільшує комісійні доходи Hyatt», — заявив головний виконавчий директор Hyatt Марк Хопламазян.

Завершення угоди, зумовлене отриманням необхідних дозволів, очікується до кінця цього року.

Котирування акцій Hyatt підвищилися на 0,7% під час торгів у понеділок. З початку поточного року капіталізація компанії скоротилася на 10,6% — до $13,3 млрд.