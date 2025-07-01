Уряд очікує зростання реального ВВП у 2026—2028 роках

У 2026—2028 роках очікується зростання реального валового внутрішнього продукту із поступовим прискоренням темпів у міру відбудови країни та її виробничого потенціалу. Про це йдеться у постанові від 27 червня 2025 року № 774.

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Прогноз ВВП

Прогнозується, що у 2026 році реальний валовий внутрішній продукт зросте на 4,5 відсотка, а в подальші роки темпи зростання пришвидшаться до 5 відсотків у 2027 році та 5,7 відсотка у 2028 році, що відображає зростаючу економічну активність, зокрема за рахунок розвитку експортного потенціалу, модернізації промисловості та поступового відновлення внутрішнього попиту.

Номінальний обсяг валового внутрішнього продукту України за цей період демонструватиме чіткий тренд до зростання: від 10 443,5 млрд гривень у 2026 році до 13 471,7 млрд гривень у 2028 році.

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