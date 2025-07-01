Податкова перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд грн

Перше півріччя завершили з перевиконанням плану надходжень до держбюджету на понад 60,8 млрд грн. У червні понад план до держбюджету отримали +9 млрд грн. Виконання плану — 107,7 %. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

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Основні показники червня по податках та зборах

До загального фонду держбюджету надійшло 126,5 млрд грн (+44,2 % до показника 2024 року).

Податок на доходи фізосіб — 30,1 млрд грн (+10,6 % до плану)

Податок на прибуток підприємств — 5,2 млрд грн (+13,0 % до плану)

Акциз з ввезених та вироблених товарів — 15,5 млрд грн (+4,2 % до плану)

«З початку року стабільно відшкодовуємо ПДВ. У червні — 15,3 млрд грн. За 6 місяців сума відшкодованого ПДВ вже сягнула понад 86,2 млрд грн. Це на 23 % більше, ніж за перше півріччя минулого року», — додала Карнаух.

Основні показники січня — червня 2025 року:

647 млрд грн — надходження до загального фонду держбюджету;

+10,4 % (60,8 млрд грн) — до плану надходжень за січень — червень 2025 року;

+22,5 % (118,7 млрд грн) — до факту надходжень за січень — червень 2024 року.

«Попри виклики та низку причин, які впливають на належний обсяг надходжень, працюємо всі над головним завданням — щоб наша держава мала належний ресурс для забезпечення оборони. Український бізнес демонструє колосальну стійкість. Ми ж зі свого боку працюємо над забезпеченням рівних та справедливих умов роботи. Це про чесність між державою та бізнесом», — наголосила в. о. Голови ДПС.