Минулої доби українські захисники ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 020 980 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 липня 2025, 8:15
Втрати ворога за 30 червня: 970 російських окупантів, 3 танки та 144 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1020980 (+970) осіб
- танків — 10983 (+3) од
- бойових броньованих машин — 22928 (+6) од
- артилерійських систем — 29754 (+36) од
- РСЗВ — 1427 (+0) од
- засоби ППО — 1190 (+0) од
- літаків — 420 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42940 (+144)
- крилаті ракети — 3436 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 53696 (+103)
- спеціальна техніка — 3921 (+0)
Джерело: Мінфін
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