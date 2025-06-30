До закриття міжбанку, 30 червня, курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 9 копійок у купівлі та у продажу.
30 червня 2025, 17:44
Курс валют: євро на міжбанку трохи ослабло
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Відкриття 30 червня
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Закриття 30 червня
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Зміни
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41,73/41,76
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41,75/41,78
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+2/+2
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49,01/49,03
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48,92/48,94
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-9/-9
Офіційний курс НБУ:
- Долар: 41,77
- Євро: 48,98
Середній курс на готівковому ринку:
- Долар — 41,46/41,97
- Євро — 48,62/49,32
Середній курс в обмінниках:
- Долар — 41,59/41,67
- Євро — 49,08/49,27
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Джерело: Мінфін
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