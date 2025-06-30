Бонди Сінгапуру стали привабливішими за казначейські облігації США

Державні облігації Сінгапуру показують найкращі результати серед розвинутих країн у першому півріччі, випереджаючи 22 аналоги з розвинених країн із прибутковістю 6,4%. Про це пише Bloomberg.

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Державні облігації Сінгапуру

Прибутковість 10-річних сінгапурських облігацій приблизно на 210 базисних пунктів нижче, ніж у аналогічних за терміном казначейських облігацій США. Це нижче за середнє значення за останні п'ять років. Ліквідність у сінгапурських доларах усередині країни залишається високою.

Ліквідність сінгапурського долара на внутрішньому ринку залишається надмірною. Тримісячна середня ставка сінгапурського овернайту SORA знаходиться у позначки 1,8% — приблизно на 100 базисних пунктів нижче за річний середній значення.

Аналітик Oversea-Chinese Banking Френсіс Чеунг відзначила державні облігації Сінгапуру, які можуть виграти від припливу коштів інвесторів, які перебувають у пошуках безпечних активів. Оскільки уряд не потребує коштів від запозичень для фінансування витрат, він має гнучкість у випуску облігацій залежно від переважаючих ринкових умов.