Казахстан розгляне питання створення стратегічного біткоїн-резерву

Казахстан може сформувати державний крипторезерв. Про це повідомив голова Національного банку країни Тимур Сулейменов у відповіді на депутатський запит. Він зазначив, що поки йдеться про опрацювання концепції, пише Incrypted.

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Що відомо

Серед обговорюваних варіантів — створення криптовалютного резерву на базі дочірньої структури Нацбанку, що спеціалізується на альтернативних інвестиціях. Підхід до управління буде «обачним та інституційно обґрунтованим», заявив глава регулятора.

Відомство розглядає міжнародну практику суверенних крипторезервів як орієнтир. Ключові принципи включають прозорість обліку, стійкість інфраструктури зберігання і централізоване управління, згідно зі словами Сулейменова.

Джерелом поповнення резерву активів можуть стати конфісковані кошти, а також здобуті за участю державних майнерів криптовалюти. При цьому управління має бути структуроване в рамках єдиної інституційної моделі, зазначив голова Нацбанку.

Сулейменов підкреслив, що реалізація проєкту потребуватиме законодавчої бази. Для цього необхідно провести низку нововведень, починаючи з визначення правового статусу крипторезерву і закінчуючи правилами поповнення та розпорядження цифровими активами.

Формування такого інструменту буде узгоджуватися з правоохоронними органами та іншими зацікавленими відомствами, наголосив глава регулятора. Рішення про створення поки що не ухвалено — обговорення перебуває на етапі концептуального опрацювання.