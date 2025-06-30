HYPE від Hyperliquid подолав 43 млн $, Ondo наближається до опору, а XYZVerse набирає обертів

На тлі значних змін у сфері цифрових токенів один актив подолав позначку в 43 мільйони доларів на тлі зростання обсягів безстрокових торгів. Інший наближається до критичної позначки в 1,15 долара в секторі реальних активів. Тим часом швидко зростає ентузіазм щодо попереднього продажу нового проєкту. Дізнайтеся про динамічні зміни, які привертають увагу на ринку криптовалют.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Hyperliquid: революція без комісій у DeFi-трейдингу

Hyperliquid викликає фурор у світі децентралізованих фінансів. Це нова блокчейн-платформа, створена з нуля для підвищення швидкості та ефективності DeFi-додатків. В її основі лежить HyperBFT, спеціальний механізм консенсусу, що забезпечує швидкість і безпеку транзакцій. Більше того, Hyperliquid пропонує децентралізовані послуги безстрокового обміну прямо на власному блокчейні. Це означає, що користувачі можуть торгувати безстроковими ф'ючерсами без сплати комісій за газ. Крім того, він використовує повністю ончейн-книгу замовлень, що є рідкістю для децентралізованих бірж. Це додає прозорості та безпеки, оскільки всі угоди можна побачити на блокчейні.

На сучасному ринку Hyperliquid виділяється своїми унікальними особливостями. Відсутність комісій за газ і швидкі транзакції є великими перевагами над іншими платформами, які можуть бути повільними і дорогими. Його фокус на торгівлі безстроковими ф'ючерсами відповідає зростаючій тенденції на криптовалютних ринках. Маючи сильну команду розробників з провідних університетів і технологічних компаній, Hyperliquid виглядає багатообіцяючим. Будучи самофінансованим, він незалежний і зосереджений на своїй місії. Хоча криптовалютний ринок постійно змінюється, інноваційний підхід Hyperliquid забезпечує йому хороші позиції серед конкурентів. Його потенційна привабливість полягає в ефективності та низьких витратах, що є привабливими якостями в сфері DeFi.

Ondo Finance: поєднання традиційних фінансів та інновацій блокчейну

Ondo Finance змінює правила гри, поєднуючи стабільність традиційних фінансів з ефективністю технології блокчейну. Це досягається шляхом токенізації реальних активів, які є стабільними та приносять дохід. Це означає, що більше людей можуть отримати доступ до високоякісних фінансових продуктів, які раніше були важкодоступними. Використовуючи блокчейн, Ondo робить фінансову систему кращою та доступнішою. Компанія має підрозділ з управління активами, який створює ці токенізовані продукти, та технологічний підрозділ, який розробляє протоколи DeFi, щоб зробити їхні пропозиції ще кращими.

На ринку, де довіра та безпека мають вирішальне значення, Ondo виділяється серед інших. Компанія співпрацює з такими відомими компаніями, як BlackRock, та використовує Coinbase для забезпечення безпеки криптоактивів. Ondo серйозно ставиться до прозорості та дотримання правил. Одним з її видатних продуктів є USDY, який пропонує переваги стейблкоїнів разом з прибутковістю, забезпеченою казначейськими облігаціями США та банківськими депозитами. Для інвесторів з-поза меж США, які шукають регульовані та прозорі фінансові продукти, Ondo є перспективним варіантом. На сучасному ринку, де багато монет є нестабільними, фокус Ondo на реальних активах та дотриманні вимог робить її привабливим вибором.

Висновок

Хоча HYPE і ONDO вражають солідними прибутками, XYZVerse виділяється як унікальний спортивний мем-коін, що прагне до масштабного зростання і пропонує першим користувачам значні можливості.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse