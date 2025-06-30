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30 червня 2025, 13:17

Акції пов'язаних із «Грою в кальмара» компаній обвалилися після неоднозначного фіналу серіалу

Акції кількох південнокорейських компаній, пов'язаних із виробництвом популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара», зазнали різкого падіння. Це сталося після прем'єри третього, фінального сезону, який, попри лідерство у світових рейтингах переглядів, отримав неоднозначні відгуки від глядачів. Про це у понеділок, 30 червня, пише агентство Bloomberg.

Акції кількох південнокорейських компаній, пов'язаних із виробництвом популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара», зазнали різкого падіння.

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Реакція фондового ринку

Найбільших втрат зазнали компанії, що асоціюються з головним актором серіалу Лі Чон Че. Акції розважальної агенції Artist Co., де він є найбільшим акціонером, впали на 21%, а її підрозділ Artist Studio Inc. втратив 24% вартості.

Також постраждала компанія Dexter Studios Co., що займалася створенням візуальних ефектів для проєкту. Її акції знизилися на 8,5%.

Невідповідність очікуванням глядачів

Попри те, що третій сезон, прем'єра якого відбулася 27 червня, очолив глобальні рейтинги телешоу Netflix у всіх країнах, реакція аудиторії виявилася прохолодною. На сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes сезон отримав 83% схвалення від професійних критиків, але лише 51% — від звичайних глядачів.

«Багато критики пов’язано з фіналом серіалу — глядачі, чиє бачення не збігається з ідеологією шоу, залишилися незадоволеними. Перевершити перший сезон, який став світовою сенсацією, було надзвичайно складно», — зазначив поп-культурний критик із Сеула Кім Херн Сік.

«Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про 456 учасників, які змагаються у смертельно небезпечних дитячих іграх за величезний грошовий приз.

Феномен «тематичних акцій» та їхні ризики

Падіння акцій компаній, пов'язаних із «Грою в кальмара», є яскравим прикладом поведінки так званих «тематичних акцій». Це акції компаній, ціна на які починає залежати не стільки від їхніх реальних фінансових показників, скільки від популярності певного тренду, продукту чи культурного явища, з яким вони асоціюються.

Коли такий продукт, як «Гра в кальмара», стає світовим хітом, інвестори (часто роздрібні) починають активно скуповувати акції будь-яких публічних компаній, що мають до нього стосунок — від виробничих студій до агентств акторів. Це створює ажіотаж, що відриває ціну акцій від фундаментальних показників.

Головний ризик такої стратегії полягає в тому, що ціна стає вкрай залежною від медійного галасу та очікувань. Коли ж хайп минає або реальність (наприклад, відгуки глядачів) не виправдовує очікувань, відбувається різкий розпродаж та обвал ціни.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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