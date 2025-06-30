Пенсія для тих, хто за кордоном: що робити, аби не втратити її у 2026 році

Із лютого 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила ідентифікації пенсіонерів, які перебувають за межами держави. Що ця зміна означає, ДТ розповіла економіст Олена Косенко. «Мінфін» вибрав головне.

Починаючи з лютого, згідно з положеннями Постанови Кабінету Міністрів № 299 від 11.02.25 року «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів щодо порядку здійснення ідентифікації пенсіонерів, які перебувають за межами України», всі пенсіонери, які перебувають за межами території України понад шість місяців, зобов’язані щорічно проходити ідентифікацію в електронному вигляді. Без цього пенсію буде автоматично призупинено, без попередження.

При цьому особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в країнах-агресорах, зобов’язані додатково надати довідку про відсутність виплат із неукраїнських джерел.

А фіксація виїзду за кордон терміном понад шість місяців запускає обов’язкову процедуру підтвердження факту перебування на обліку, з наступною ідентифікацією через віддалені засоби.

Пункт 6 Порядку отримання пенсії, затвердженого урядовою Постановою № 299, повідомляє, що «одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, які проживають на тимчасово окупованих рф територіях України, виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року».

Що таке фізична ідентифікація

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

1. «авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія»);

2. ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного територіальним органом Пенсійного фонду України із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, встановленого правлінням Пенсійного фонду України, за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.

Слід зауважити, що система автоматична, тому жодного «прощення» або затримок не допускає. В разі, якщо пенсіонер не підтвердив своєї особи до встановленої дати, система автоматично блокує виплату пенсії з наступного місяця.

Виплати поновлюються тільки після проходження верифікації. Головне — після проходження ідентифікації виплати дійсно відновлюються, але не заднім числом. Тобто, якщо затягнути із підтвердженням, можна безповоротно втратити декілька місяців виплат.

Усі пенсіонери за кордоном мусять пройти ідентифікацію не пізніше 31 грудня. Деякі категорії (ВПО або ті, хто отримує надбавки) проходять процедуру кожні шість місяців.

Що доведеться зробити, щоб не втратити пенсії

1. Мати «Дію» (чи встановити додаток «Дія» на свій смартфон) та активований «Дія.Підпис». Авторизуватися за допомогою ID-картки або біометричного паспорта. Активувати «Дія.Підпис» — це ваш особливий електронний підпис, який використовується для входу на портал Пенсійного фонду.

2. Зайти на портал Пенсійного фонду: portal.pfu.gov.ua. Авторизуватися там через «Дія.Підпис». У пункті меню «Комунікація з ПФУ» вибрати «Подати звернення».

3. Обрати тему: «Ідентифікація пенсіонера». Заповнити коротку форму, додати скан паспорта, за потреби — виписку або довідку про місце перебування. Підписати електронно (в «Дії») і надіслати.

4. Отримати підтвердження про успішну ідентифікацію. У системі з’явиться відповідь: «Ідентифікація пройдена». Тоді ви отримаєте лист на електронну пошту або повідомлення в кабінеті.

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Що робити, якщо пенсіонер не користується смартфоном

Тоді є два варіанти:

звернутися до дітей, родичів або волонтерів — вони можуть допомогти встановити «Дію» та пройти ідентифікацію разом із вами; просити допомоги української громади за кордоном (наприклад, у Німеччині — Sozialdienst, у Польщі — Fundacja Ukraina), де часто надають безкоштовну технічну підтримку пенсіонерам.

Зверніть увагу:

якщо ви пройшли ідентифікацію в «Дії» у 2024 році, то у 2025-му вам потрібно її повторити.

Якщо ви не маєте ID-картки або біометричного паспорта, потрібно замовити новий документ — старі паперові паспорти не підходять для електронної ідентифікації.

Порада: не чекайте останнього дня. Ідентифікація, за наявності всього необхідного, займає до 15 хвилин, але дає можливість зберегти пенсію, стабільність і власну незалежність.