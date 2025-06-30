В «Дії» зявилася нова облігація — «Алушта»

Військові облігації — це важливий спосіб підтримати армію та економіку України. У додатку Дія з’явилася нова облігація — Алушта. Про це йдеться у повідомленні додатка.

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Вартість облігації — 1 048 грн

Річна ставка — 16,8%

Дата виплати — 16.09.2026

Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами. Крім того, ви підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком.