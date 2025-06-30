Військові облігації — це важливий спосіб підтримати армію та економіку України. У додатку Дія з’явилася нова облігація — Алушта. Про це йдеться у повідомленні додатка.
30 червня 2025, 12:54
В «Дії» зявилася нова облігація — «Алушта»
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- Вартість облігації — 1 048 грн
- Річна ставка — 16,8%
- Дата виплати — 16.09.2026
Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами. Крім того, ви підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком.
Джерело: Мінфін
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