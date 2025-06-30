Реструктуризація кредитів: до банків в управлінні ФГВФО надійшла найбільша сума за 2025 рік

У травні 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 43,5 млн грн. Це найбільший показник за поточний рік. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Деталі

«Показник травня став найвищим у поточному році в частині сум погашень реструктуризованих кредитів суб'єктів господарювання та підтверджує ефективність програм реструктуризації. Зростання зумовлене, зокрема, початком реструктуризації за кредитами АТ „Комінвестбанк“ та активною участю його позичальників. Ми спостерігаємо, що все більше боржників усвідомлюють переваги реструктуризації. Це можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості. Зберігається прогнозованість власних фінансових ресурсів і боргового навантаження», — пояснює директорка департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

Загалом з 2022 року боржники банків, що перебувають в управлінні Фонду, повернули 1 226,0 млн грн. З цих коштів більше 805,8 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

Зокрема, спостерігається збільшення надходжень від погашення заборгованості за кредитами суб'єктів господарювання. Поза іншим це зумовлено проведенням реструктуризації за кредитними договорами позичальників, що мають значний обсяг боргових зобов’язань перед неплатоспроможними банками.

Зазначимо, кошти, що надходять до банків за програмами реструктуризації, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.

Програми реструктуризації

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів.

Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців — ставка 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%. Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.