Фейкові оплати «від покупців»: Viber попереджає про нову шахрайську схему

Rakuten Viber зафіксував нову шахрайську схему: зловмисники представляються покупцями з OLX і надсилають фішингові посилання нібито для підтвердження оплати. Про це йдеться у повідомленні Rakuten Viber.

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У чому полягає шахрайська схема

Зловмисники зв’язуються з продавцями через месенджери, зокрема Rakuten Viber, представляючись покупцями з OLX, які вже оплатили товар. Далі шахраї надсилають фейкові посилання з проханням перейти за ними для отримання грошей.

Переходячи за такими посиланнями, продавці потрапляють на підроблені сайти, схожі на офіційні платформи. Там їх просять ввести дані банківської картки, паролі або іншу конфіденційну інформацію. Після отримання цих даних шахраї можуть вкрасти гроші або здійснити несанкціоновані операції від імені користувача.

Нагадуємо, що подібна шахрайська схема вже ширилась мережею у грудні 2024 року. Тоді зловмисники телефонували або писали, видаючи себе за відомі сервіси, і просили ввести код із СМС. Цей код використовували для зламу акаунтів Viber.