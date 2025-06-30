Курс валют: в банках долар додав 10 копійок, євро — 15 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці додав 5 копійок, а у продажу 10 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 48,60 грн, а продають за 49,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,68, євро — 49,08−49,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,73−41,76 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,01−49,03 грн/євро.

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