Іранська криптобіржа Nobitex почала відновлювати роботу після великого злому

Іранська криптобіржа Nobitex заявила, що відкрила доступ до гаманців для верифікованих користувачів, проте функції торгівлі та депозиту , як і раніше, заблоковані. Раніше майданчик зазнав масштабного злому від проізраїльського хакерського угруповання, пише incrypted.

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Що відомо

Нагадаємо, відповідальність за атаку взяла на себе Gonjeshke Darande (Predatory Sparrow). За даними самої біржі, зламу зазнали тільки гарячі гаманці, а збитки становлять, за різними оцінками, понад $90 млн.

Після цього Nobitex призупинила роботу. Це також мало й інші наслідки. Зокрема, Центральний банк Ірану обмежив години роботи криптобірж.

Nobitex — найбільша платформа для торгівлі криптоактивами на місцевому ринку. За даними Chainalysis, вона обходить десять наступних у рейтингу бірж разом узятих за припливом капіталу. Це, а також те, що майданчик, можливо, пов’язаний з хуситами і ХАМАС, пояснює, чому на нього націлилися хакери з Gonjeshke Darande.

24 червня 2025 року Nobitex опублікувала дорожню карту відновлення роботи після злому. Згідно з нею, 25 червня стартувала повторна аутентифікація користувачів.

Також передбачалося, що вже з 30 червня платформа відкриє виведення коштів. Однак цього, принаймні на момент підготовки матеріалу, не сталося.

У публікації від 29 червня Nobitex заявила, що перевірені користувачі поступово отримуватимуть доступ спочатку до нових рахунків, а потім і до балансів. Очікується, що цей процес завершиться до середини цього тижня.

Також в організації заявили, що продовжують працювати над відновленням виведення та внесення коштів, торгівлі. Водночас зазначені функції будуть доступні тільки для аутентифікованих користувачів.

Крім того, у Nobitex попередили клієнтів не вносити кошти на старі адреси, оскільки це може призвести до їхньої втрати.