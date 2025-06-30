Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 020 010 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 червня 2025, 8:17
Втрати ворога за 29 червня: 1 070 російських окупантів, 42 ракети та 172 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько / about 1020010 (+1070) осіб
- танків — 10980 (+4) од
- бойових броньованих машин — 22922 (+7) од
- артилерійських систем — 29718 (+29) од
- РСЗВ — 1427 (+2) од
- засоби ППО — 1190 (+1) од
- літаків — 420 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+3) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42796 (+172)
- крилаті ракети — 3436 (+42)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 53593 (+85) од
- спеціальна техніка — 3921 (+0)
Джерело: Мінфін
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