Гранти на відновлення: Мінекономіки анонсувала нову програму

Уряд готує нову грантову програму для підприємств, які зазнали руйнувань через бойові дії. Максимальна сума допомоги — до 16 мільйонів гривень, але не більше суми завданих збитків. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Умови програми

Отримати грант зможуть як юридичні особи, так і ФОП, чиї виробничі потужності були пошкоджені. За кошти можна буде придбати нове обладнання, оплатити його доставку й монтаж. Потрібно подати бізнес-план, акт оцінки збитків та витяг з ЄРДР.

Ті підприємства, які раніше отримували грант на переробку, можуть подаватися повторно — але сума нового гранту зменшиться на попередню. Серед умов: створення щонайменше 5 робочих місць і сплата податків на суму гранту впродовж трьох років (зокрема 20% — у вигляді ЄСВ із нових працівників).

Не зможуть отримати грант ті, хто має прострочені кредити, є фігурантами кримінальних справ, працює з країною-агресором або перебуває під санкціями. Рішення ухвалюватимуть Мінекономіки та Державна служба зайнятості.