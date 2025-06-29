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29 червня 2025, 15:04

Німеччина не дорахувалася майже мільярда євро в допомозі Україні — Bild

У Міноборони Німеччини, яке очолює Борис Пісторіус, виникла фінансова плутанина навколо обіцяної допомоги Україні. Як з’ясувалося, фактична сума може виявитися майже на мільярд євро меншою, ніж раніше заявляв міністр. Про це повідомляє Bild.

У Міноборони Німеччини, яке очолює Борис Пісторіус, виникла фінансова плутанина навколо обіцяної допомоги Україні.
Фото: pixabay.com

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Нагадаємо, 12 червня міністр Пісторіус відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв значну допомогу.

Після цього Міноборони Німеччини повідомило про плани надати додаткові 1,9 млрд євро допомоги, зокрема на фінансування ракет великої дальності. У разі схвалення цієї суми Бундестагом, загальний обсяг військової підтримки України у 2025 році може сягнути 9,2 млрд євро.

Станом на 18 червня вже затверджено 7,3 млрд євро допомоги, а додаткові 1,9 млрд ще перебувають на розгляді.

Зміни у бюджетному проєкті

Однак, лише через п'ять днів, 23 червня, стався несподіваний поворот: Міністерство фінансів Німеччини представило свій проєкт бюджету на 2025 рік, який уряд затвердив 24 червня.

Згідно з цим документом, на допомогу країнам, що потерпають від порушення міжнародного права (переважно Україні), передбачається 8,3 млрд євро.

Таким чином, замість 9,2 млрд євро обіцяної допомоги Україні, Кабінет канцлера Фрідріха Мерца виділяє майже на мільярд євро менше, ніж було анонсовано Пісторіусом у Києві лише кілька днів тому.

Пояснення Міністерства оборони

Чи помилився міністр у розрахунках? На запит Bild, Міністерство оборони Німеччини спростовує це.

«Федеральний уряд підтримує Україну і цього року, як і обіцяв, тобто у 2025 році приблизно 9 млрд євро. Про це домовилися міністр фінансів Клінгбайль та міністр оборони Пісторіус у рамках бюджетних переговорів. Це залишається незмінним. Той факт, що сума підтримки України в урядовому проєкті становить не 9 млрд, а 8,3 млрд, нічого не змінює», — заявив представник міністерства.

Потім ситуація стає ще заплутанішою. Представник роз'яснює: «1,9 мільярда, які ми, серед іншого, використаємо для фінансування далекобійних вогневих засобів, включені до 8,3 мільярда євро».

Це суперечить попереднім заявам міністерства, яке раніше представляло просту формулу і розповсюджувало її через свої соціальні мережі: 7,3 млрд + 1,9 млрд = 9,2 млрд.

Крім того, за даними урядових кіл, Міністерство оборони під час бюджетних переговорів завжди заявляло лише про 8,3 млрд євро на допомогу Україні, а не про 9,2 млрд.

Міністерство аргументує це «доходами від співфінансування та надходженнями коштів з Європейського фонду миру (EPF)», які в кінцевому підсумку призведуть до «близько 9 мільярдів для України».

Простіше кажучи: відомство Пісторіуса сподівається знайти ще 900 млн євро поза федеральним бюджетом. Якщо це не вдасться, нестачу доведеться покривати за рахунок податків, або ж Україна отримає менше, ніж обіцяв міністр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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