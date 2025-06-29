Глобальні продажі Toyota б'ють рекорди третій місяць поспіль завдяки попиту на гібриди

Продажі японського автогіганта Toyota у травні 2025 року досягли третього поспіль щомісячного рекорду, що стало можливим завдяки високому попиту на гібридні автомобілі в США, Японії та Китаї. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зростання продажів автомобілів Toyota відбувається навіть на тлі того, як світові автовиробники готуються до значних збитків через тарифи на імпортовані автомобілі, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Минулого місяця глобальні продажі Toyota — включаючи дочірні компанії Daihatsu та Hino — сягнули 955 532 автомобілів, що на 8% більше, ніж роком раніше. Світове виробництво склало 906 984 авто.

Продажі автомобілів брендів Toyota та Lexus зросли більш ніж на 4% в Японії, на 7% в Китаї та на 11% у Північній Америці.

Тарифна війна та її вплив на автовиробників

Найбільший у світі автовиробник наступного місяця підніме ціни на деякі автомобілі, які продає в США, більш ніж на $200. За словами представника Toyota, це частина регулярного перегляду, що базується на таких факторах, як ринкові умови та конкуренція.

Цей крок відбувся після того, як Mitsubishi оголосила про підвищення цін у США на три моделі. Великі автовиробники активно намагаються мінімізувати наслідки торгової війни між США та Китаєм.

Найбільші автовиробники Японії, які значною мірою залежать від ринку США, можуть зазнати мільярдних збитків, якщо переговори з Білим домом не призведуть до зниження рівня тарифів.

У травні Toyota заявила, що очікує збитків у 180 млрд єн ($1,2 млрд) від тарифів лише у квітні та травні. Nissan та Honda прогнозують збитки у розмірі $3 млрд для кожної компанії, тоді як Subaru та Mazda не оприлюднили своїх річних прогнозів прибутку на фінансовий рік, що закінчується у березні 2026 року.

Що у конкурентів

Глобальні продажі Honda у травні знизилися на 4% до 298 167 авто, а виробництво впало на 6%, повідомила компанія у п'ятницю, 27 червня.

Nissan минулого місяця продав 256 159 автомобілів, що на 6% менше, ніж минулого року, тоді як виробництво знизилося майже на 17% до 229 645 машин.

Головний торговий представник Японії Рьосей Аказава у четвер, 26 червня, заявив, що країна не може погодитися з митами у розмірі 25% на автомобілі, запропоновані Трампом.

Японські автовиробники виробляють приблизно 3,3 млн автомобілів щорічно в США, що значно більше, ніж 1,37 млн, які вони туди експортують.

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