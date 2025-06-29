Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 018 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 червня 2025, 8:29
Втрати ворога за 28 червня: 1 220 російських окупантів, 6 танків та 147 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1018940 (+1220) осіб
- танків — 10976 (+6) од
- бойових броньованих машин — 22915 (+7) од
- артилерійських систем — 29689 (+24) од
- РСЗВ — 1425 (+0) од
- засоби ППО — 1189 (+0) од
- літаків — 420 (+0) од
- гелікоптерів — 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42624 (+147)
- крилаті ракети — 3394 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 53508 (+93) од
- спеціальна техніка — 3921 (+0)
Джерело: Мінфін
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