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29 червня 2025, 11:15

Воррен Баффет пожертвував рекордні $6 мільярдів акцій Berkshire

У п'ятницю, 27 червня, Воррен Баффет пожертвував акції Berkshire Hathaway на суму $6 млрд до Фонду Гейтсів та чотирьох сімейних благодійних організацій. Це його найбільша щорічна пожертва за два майже два десятиліття, повідомляє Reuters.

У п'ятницю, 27 червня, Воррен Баффет пожертвував акції Berkshire Hathaway на суму $6 млрд до Фонду Гейтсів та чотирьох сімейних благодійних організацій.

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Пожертва, що складається з приблизно 12,36 мільйона акцій Berkshire класу B, збільшила загальну суму благодійних внесків Баффета до цих фондів до понад $60 мільярдів.

Кому дісталися пожертви

Баффет передав:

  • 9,43 мільйона акцій Фонду Гейтсів;
  • 943 384 акції Фонду Сьюзан Томпсон Баффет;
  • по 660 366 акцій кожній із трьох благодійних організацій, очолюваних його дітьми — Фонду Говарда Г. Баффета, Фонду Шервуда та Фонду NoVo.

Незважаючи на цю значну пожертву, Воррен Баффет все ще володіє 13,8% акцій Berkshire, виходячи з опублікованих даних про акції в обігу.

Його статки до п'ятничних пожертв оцінювалися Forbes у $152 млрд, що робило його п'ятою найбагатшою людиною світу. Після пожертв він опуститься на шосте місце.

У своїй заяві Баффет підкреслив, що не має наміру продавати будь-які акції Berkshire.

Благодійні плани та майбутнє спадщини

Нині 94-річний Баффет почав роздавати свій статок у 2006 році. Торік він змінив свій заповіт, призначивши 99,5% свого статку, що залишиться після його смерті, благодійному фонду, який контролюватимуть його діти — Сьюзі Баффет (71 рік), Говард Баффет (70 років) та Пітер Баффет (67 років).

Вони матимуть приблизно десять років, щоб розподілити ці кошти, і повинні приймати рішення одноголосно.

Воррен Баффет очолює базовану в Омасі (Небраска) компанію Berkshire з 1965 року. Конгломерат вартістю $1,05 трлн володіє близько 200 підприємствами — від страхової компанії Geico до залізниці BNSF — а також великими пакетами акцій Apple, American Express та інших.

Основні фонди, яким Воррен Баффет передає пожертви

  • Фонд Сьюзан Томпсон Баффет, очолюваний Сьюзі Баффет і названий на честь її матері (першої дружини Воррена Баффета), фінансує репродуктивне здоров'я.
  • Фонд Шервуда підтримує некомерційні організації в Небрасці та освіту дітей дошкільного віку.
  • Фонд Говарда Г. Баффета зосереджується на проблемах глобального голоду, боротьби з торгівлею людьми та пом'якшення конфліктів.
  • Фонд NoVo підтримує ініціативи, спрямовані на допомогу дівчатам і жінкам, які стикаються з дискримінацією, а також корінним громадам.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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