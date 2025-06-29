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29 червня 2025, 10:19

Ексзаступника мера Харкова підозрюють у розкраданні понад 5 мільйонів на фортифікаціях

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яку очолював колишній заступник мера Харкова. Зловмисників підозрюють у привласненні 5,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд. Про це повідомив новий генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram.

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яку очолював колишній заступник мера Харкова.
Фото: npu.gov.ua

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«Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови міста Харків», — зазначив він.

До складу угруповання, окрім організатора, входили четверо виконавців: двоє керівників підприємств та двоє фізичних осіб-підприємців.

Деталі схеми

Генпрокурор пояснив, що організатор та директор одного з підприємств (основний підрядник) залучили до схеми керівника фірми-прокладки та двох ФОПів. Ці фірми закуповували майно для облаштування фортифікацій за цінами, завищеними більш ніж на 30% від ринкових.

«Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків на суму 5,4 млн гривень. У межах досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації», — наголосив Кравченко.

Під час обшуків на території Харкова та Харківської області було вилучено комп'ютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Усіх учасників злочинної організації затримано. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
29 червня 2025, 10:52
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Брехня… за 5,4 млн маратися цілому заступнику мера? Скоріш за все, то лиш маленька часточка вкраденого, щоб справу завести, а потім за 5 лямів під заставу випустити.
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