Chainlink стабілізується вище 13$ з ростом до 15$, SUI до 4,50 $, а XYZVerse набирає обертів

Кілька цифрових валют демонструють значні рухи, привертаючи увагу ринку. Одна з них стабільно тримається вище важливої цінової позначки з потенціалом подальшого зростання. Інша прагне досягти вищих цілей. Тим часом нова платформа набирає обертів, наближаючись до ціни запуску. Ці тенденції вказують на потенційні можливості, які можуть зацікавити інвесторів.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Chainlink: з'єднання блокчейнів з реальним світом — чи варто купувати LINK зараз?

Chainlink змінює правила гри у світі блокчейнів. Він служить мостом між смарт-контрактами та даними реального світу. Використовуючи мережу оракулів, Chainlink дозволяє смарт-контрактам безпечно отримувати доступ до зовнішніх джерел даних, API та систем. Це означає, що смарт-контракти тепер можуть взаємодіяти з подіями реального світу, що робить їх більш корисними, ніж будь-коли раніше. Chainlink забезпечує точність даних за допомогою системи репутаційних балів, тому інформація, на яку покладаються смарт-контракти, є надійною.

Зі зростанням попиту на децентралізовані додатки, технологія Chainlink стає важливішою ніж будь-коли. Токен LINK відіграє ключову роль, винагороджуючи тих, хто надає точні дані та підтримує безпеку мережі через стейкінг. На сучасному ринку LINK виділяється завдяки своєму практичному застосуванню та зростаючій популярності в різних блокчейн-проєктах. У порівнянні з іншими монетами, яким може бракувати практичної користі, Chainlink пропонує рішення нагальної проблеми в сфері блокчейну. У міру переходу ринку до проектів з реальними перевагами, LINK виглядає привабливим для інвесторів, які шукають довгострокову цінність.

Sui: блокчейн нового покоління, що робить криптовалюту доступною для всіх

Sui — це нова блокчейн-платформа, що має на меті зробити цифрові валюти доступними для широкого загалу. Вона розроблена з нуля, щоб бути безпечною, потужною та масштабованою, тому може витримати глобальне впровадження. На відміну від багатьох існуючих блокчейнів, Sui використовує унікальну модель даних, орієнтовану на об'єкти, та мову програмування Move для вирішення типових проблем сучасних систем. Це означає, що вона не тільки безпечніша, але й ефективніша, що є дуже важливим у світі криптовалют.

Sui відрізняється тим, що зосереджується на користувацькому досвіді. Вона прагне усунути типові перешкоди, які ускладнюють використання блокчейну для звичайних людей. Завдяки таким функціям, як zkLogin, що спрощує безпечний вхід, та спонсоровані транзакції, які можуть покривати комісію для користувачів, Sui робить взаємодію з блокчейн-додатками простішою, ніж будь-коли. На ринку, де набирають популярність зручні для користувачів платформи, Sui виділяється. Її технологія має потенціал, щоб стати сильним гравцем у світі криптовалют. Для інвесторів, які стежать за поточними тенденціями, особливо тих, хто цікавиться доступними та масштабованими рішеннями, Sui може бути привабливим варіантом для розгляду.

Висновок

Chainlink націлений на 15 доларів, SUI — на 4,50 долара, а XYZVerse, мемкойн, що об'єднує фанатів усіх видів спорту, набирає обертів перед запуском за ціною 0,10 долара, демонструючи сильний імпульс.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse.