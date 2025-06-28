Редакція «Мінфіну» вітає вас з Днем Конституції України!

Шановні читачі!

Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Бажаємо завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права та поважати закон.

Висловлюємо велику подяку нашим захисникам і захисницям — ЗСУ, волонтерам, медикам та всім, хто працює задля нашої перемоги.

Слава Україні!