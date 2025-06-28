Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 017 720 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 червня 2025, 8:32
Втрати ворога за 27 червня: 1 000 російських окупантів, 4 літаки та 237 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 1017720 (+1000) осіб
- танків — 10970 (+1) од
- бойових броньованих машин — 22908 (+12) од
- артилерійських систем — 29665 (+35) од
- РСЗВ — 1425 (+0) од
- засоби ППО — 1189 (+1) од
- літаків — 420 (+4) од
- гелікоптерів — 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42477 (+237)
- крилаті ракети — 3394 (+6)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 53415 (+131) од
- спеціальна техніка — 3921 (+0)
Джерело: Мінфін
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