НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до максимуму за останні 4 місяці

Національний банк протягом тижня, з 23 по 27 червня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,70 млн і продав $875,10 млн. Чистий продаж валюти становив $874,40 млн проти $724 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $150,40 млн.

В останній раз регулятор за тиждень продавав більше валюти на міжбанку у середині лютого 2025 року — $1191,30 млн.

З початку 2025 року НБУ на міжбанку: