Національний банк протягом тижня, з 23 по 27 червня, на міжбанківському валютному ринку купив $0,70 млн і продав $875,10 млн. Чистий продаж валюти становив $874,40 млн проти $724 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
28 червня 2025, 10:16
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до максимуму за останні 4 місяці
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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $150,40 млн.
В останній раз регулятор за тиждень продавав більше валюти на міжбанку у середині лютого 2025 року — $1191,30 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $36,88 млн;
- продав $17077,48 млн;
- чистий продаж валюти — $17040,60 млн.
Джерело: Мінфін
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