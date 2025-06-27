Нацбанк випустив пам'ятну монету до 20-річчя адміністративного судочинства

Національний банк України 27 червня 2025 року ввів у обіг нову пам’ятну монету «Адміністративне судочинство України» номіналом 5 гривень. Її випуск присвячений 20-річчю створення в Україні цієї важливої гілки судової влади. Про це у п'ятницю, 27 червня, повідомила пресслужба регулятора.

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Символ верховенства права

Нову монету презентували заступник Голови НБУ Олексій Шабан та голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович. Вони наголосили, що створення адміністративної юстиції у 2005 році стало поворотним моментом на шляху України до утвердження демократії та верховенства права.

Як зазначив Олексій Шабан, ця інституція зміцнила довіру суспільства до європейських цінностей, а її створення стало новою сторінкою у відносинах між державою та громадянами. Михайло Смокович додав, що випуск монети сприятиме збереженню історичної пам'яті про важливий державотворчий період.

Дизайн та характеристики монети

Пам’ятна монета виготовлена з нейзильберу, її тираж становить до 50 тисяч штук.

На аверсі монети зображено відкриту книгу, що символізує Кодекс адміністративного судочинства України, та лавровий вінок із написом «20 РОКІВ». На реверсі центральним елементом є колона, увінчана терезами справедливості. Вона символізує непорушність правопорядку, а написи по колу — «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» та «НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ» — підкреслюють фундаментальні принципи адміністративного судочинства.

Як придбати монету

Придбати пам’ятну монету можна буде з 2 липня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Згодом вона також стане доступною в банках-дистриб'юторах.