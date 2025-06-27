НБУ пропонує нові правила для грошових переказів без відкриття рахунку

Національний банк України ініціював публічне обговорення змін до порядку здійснення безготівкових розрахунків, які стосуються, зокрема, грошових переказів без відкриття банківського рахунку. Метою нововведень є підвищення прозорості та захисту прав користувачів таких послуг. Про це у п'ятницю, 27 червня, повідомила пресслужба регулятора.

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Вимоги до платіжної інструкції

В основі запропонованих змін лежить встановлення чітких вимог до платіжної інструкції — документу (в паперовій чи електронній формі), на основі якого здійснюється переказ.

Регулятор планує визначити обов'язкові реквізити такої інструкції. Також пропонується встановити, що кожен переказ має виконуватися як окрема платіжна операція. При цьому надавачу послуги буде дозволено заповнювати реквізити платіжної інструкції від імені та за дорученням платника.

Нові обов'язки для надавачів послуг

Проєкт постанови покладає на компанії, що надають послуги з переказу коштів, низку нових обов'язків. Зокрема, вони будуть зобов'язані:

Ознайомити споживача із заповненими реквізитами платіжної інструкції перед її виконанням.

Надати платнику всю необхідну інформацію (наприклад, квитанцію чи підтвердження) після того, як інструкцію буде прийнято до виконання.

Мета та терміни впровадження

Як зазначають у НБУ, ці зміни сприятимуть наближенню українського платіжного ринку до європейських стандартів. Очікується, що після затвердження нових вимог надавачі платіжних послуг матимуть шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до них.