До закриття міжбанку, 27 червня, курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 23 копійки у купівлі та у продажу.
27 червня 2025, 17:29
Курс валют: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 27 червня
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Закриття 27 червня
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Зміни
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41,57/41,60
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41,73/41,76
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+16/+16
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48,72/48,74
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48,95/48,97
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+23/+23
Середній курс на готівковому ринку: 41,35−41,85 грн за долар. 48,50−49,10 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,62−41,70, євро — 49,00−49,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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