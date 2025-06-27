Запас ходу до 400 км: ЗСУ отримали безпілотний наземний комплекс вітчизняного виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний наземний комплекс Protector. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Важкий безпілотний наземний комплекс Protector розроблений вітчизняним підприємством на основі реального бойового досвіду українських військових з метою забезпечення безпеки воїнів при виконанні логістичних та бойових завдань в умовах будь-якої місцевості та у будь-яку пору року.

Завдання, які може виконувати Protector:

перевезення боєкомплекту або спорядження,

евакуація поранених,

використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Характеристики

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи — до 700 кг. Запас ходу — до 400 км. Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність.

Зазначається, що повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat — продовжувати рух навіть при пошкодженні.

«Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів — повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме — виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу. Важливо, щоб технології більше наближалися до окопів, щоб інноваційні інструменти війни більше працювали для воїнів і за них. ВОПи необхідно максимально посилити роботизованими системами», — зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.