Акції Nike злетіли на 10% на тлі оптимізму щодо відновлення і меншої залежності від Китаю

У п'ятницю акції Nike зросли на 10% на премаркеті. Цей стрибок був зумовлений оптимістичним прогнозом компанії та планами зменшити виробництво в Китаї для американського ринку, що зміцнило довіру до стратегії спортивного гіганта з відновлення. Про це повідомляє Reuters.

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Протягом багатьох років великі американські бренди переносили виробництво з китайських фабрик через загострення політичної напруженості між Вашингтоном та Пекіном. Проте останні мита президента Дональда Трампа змушують компанії прискорити цей відхід.

Nike планує до кінця травня 2026 року зменшити частку товарів для США, вироблених у Китаї, до високого однозначного рівня — менш як 10%. Наразі близько 16% взуття, яке Nike імпортує до США, виготовляється в Китаї.

Виклики та фінансові показники

Масштабні мита Трампа також можуть додати близько $1 мільярда до витрат Nike, повідомили керівники компанії в четвер. Це сталося після того, як компанія зафіксувала найгірше падіння продажів приблизно за п'ять років, але водночас надала кращий, ніж очікувалося, прогноз доходів на перший квартал.

«Практично не було прибутку, продажі в Китаї впали на 20% — це не дуже хороший результат… Але, як завжди, ринки закладають у ціни те, що буде, а не те, що вже є у результатах», — зазначив Саймон Єгер, портфельний менеджер Flossbach von Storch у Кельні, Німеччина, яка володіє акціями Nike.

Стратегія відновлення

Значна увага була також зосереджена на тому, як сегмент бігового взуття Nike відновлюється після періоду млявого попиту.

Відновлення частково стало можливим завдяки зусиллям нового генерального директора Елліотта Хілла, спрямованим на повернення частки ринку в сегменті бігу з новими запусками продуктів.

Nike інвестувала в лінійки бігового взуття та кросівок, такі як Pegasus і Vomero, і скоротила запаси старих моделей, включаючи Air Force 1 та Air Jordan 1, через знижки.

Хілл також прагне відновити відносини з оптовими партнерами та розширити присутність у більшій кількості фізичних магазинів у рамках ширшої перебудови.

«Ми вважаємо, що довгострокові інвестори тепер можуть почати повертатися до акцій, адже це одне з найбільших потенційних відновлень у споживчому секторі», — зазначили аналітики Evercore ISI у своїй записці.

Акції конкурентів також зростають

Результати Nike також допомогли акціям німецьких конкурентів Adidas та Puma, а також роздрібного продавця спортивного одягу JD Sports, що котирується в Лондоні, зрости на 3−7%.

«Керівники Nike також заявили, що майже завершили розпродаж старих запасів. Це стало полегшенням для Adidas, Puma та JD Sports, яким доводилося конкурувати з агресивними знижками від більшого гравця на ринку», — додав Єгер.

Акції Nike цього року знизилися на 17,4%. При цьому її форвардний коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) за 12 місяців становить 1,90, тоді як в Adidas та Puma він складає 1,58 та 0,64 відповідно.

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