Український «Кредит Європа Банк» офіційно змінив назву на «Нексент Банк»

« Кредит Європа Банк» провів ребрендинг та офіційно змінив свою назву на «Нексент Банк». Цей крок є частиною стратегічного розвитку фінансової установи. Про це у п'ятницю, 27 червня, повідомив член правління банку Кирило Баглаєв, передає «Інтерфакс-Україна».

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Причини ребрендингу та наслідки для клієнтів

За словами представника банку, зміна назви відповідає ключовим цінностям установи, які сформульовані як «розроблені навколо вас». У «Нексент Банку» наголосили, що для клієнтів нічого не змінюється з операційної точки зору. Усі договори, продукти, рахунки та доступи до них залишаються чинними і не потребують переоформлення.

Місце банку на ринку

Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року «Нексент Банк» (на той момент «Кредит Європа Банк») посідав 52-ге місце за обсягом загальних активів серед 60 діючих банків. Його активи становили 1,28 млрд грн, що відповідає 0,03% від усього банківського ринку.