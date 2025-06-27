20 тисяч гривень щомісяця: Кияни з пошкодженим житлом можуть отримати допомогу на оренду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 червня 2025, 15:47

20 тисяч гривень щомісяця: Кияни з пошкодженим житлом можуть отримати допомогу на оренду

У Києві приймають заяви на щомісячну допомогу 20 тисяч гривень на оренду житла для родин, чиї домівки визнані непридатними для проживання внаслідок російських атак. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

У Києві приймають заяви на щомісячну допомогу 20 тисяч гривень на оренду житла для родин, чиї домівки визнані непридатними для проживання внаслідок російських атак.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За її словами, з 2022 року кияни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване, вже отримали понад 110 мільйонів гривень допомоги.

Із 2022 року одноразову допомогу 10 000 гривень отримали понад 11 тисяч родин. Лише у 2025 році цією підтримкою скористалося понад 3 100 сімей.

Хонда зазначила, що раніше розміщували соціально незахищених мешканців у житлі резервного фонду. Але сьогодні таких можливостей вже немає. Тому місто переходить до фінансування оренди.

Щомісячну допомогу протягом 12 місяців (або менше — у разі відновлення житла чи отримання державної компенсації) отримуватимуть кияни, які не мають у власності іншого житла на території столиці.

Допомогу можуть отримати власники пошкодженого чи зруйнованого житла з 24 лютого 2022 року, якщо воно досі не відновлене і вони не отримали державну компенсацію.

Як подати заяву

Подати заяву на щомісячну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень вже можна через ЦНАПи. Також необхідно надати наступні документи:

  • копія паспорта громадянина України або посвідки на тимчасове проживання;
  • копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженого чи законного представника (для законних представників);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, внесені до паспорта громадянина України, або копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • копія документа або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує статус власника або співвласника пошкодженого чи зруйнованого будинку (квартири);
  • письмова згода співвласників пошкодженого чи зруйнованого будинку (квартири) в місті Києві щодо визначення отримувача щомісячної матеріальної допомоги;
  • копія акта або витягу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районної в місті Києві державної адміністрації щодо ситуації у житловому фонді, що зазнав пошкодження чи руйнування внаслідок збройної агресії рф проти України, та проведення заходів з ліквідації цих наслідків, або копія довідки організації з обслуговування житлового фонду (ОСББ, ЖБК тощо) про неможливість проживання у квартирі;
  • відомості про номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) для надання щомісячної матеріальної допомоги (у разі відсутності багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»).

Детальніше — за посиланням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами