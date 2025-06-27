20 тисяч гривень щомісяця: Кияни з пошкодженим житлом можуть отримати допомогу на оренду

У Києві приймають заяви на щомісячну допомогу 20 тисяч гривень на оренду житла для родин, чиї домівки визнані непридатними для проживання внаслідок російських атак. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

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За її словами, з 2022 року кияни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване, вже отримали понад 110 мільйонів гривень допомоги.

Із 2022 року одноразову допомогу 10 000 гривень отримали понад 11 тисяч родин. Лише у 2025 році цією підтримкою скористалося понад 3 100 сімей.

Хонда зазначила, що раніше розміщували соціально незахищених мешканців у житлі резервного фонду. Але сьогодні таких можливостей вже немає. Тому місто переходить до фінансування оренди.

Щомісячну допомогу протягом 12 місяців (або менше — у разі відновлення житла чи отримання державної компенсації) отримуватимуть кияни, які не мають у власності іншого житла на території столиці.

Допомогу можуть отримати власники пошкодженого чи зруйнованого житла з 24 лютого 2022 року, якщо воно досі не відновлене і вони не отримали державну компенсацію.

Як подати заяву

Подати заяву на щомісячну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень вже можна через ЦНАПи. Також необхідно надати наступні документи:

копія паспорта громадянина України або посвідки на тимчасове проживання;

копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженого чи законного представника (для законних представників);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, внесені до паспорта громадянина України, або копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копія документа або інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує статус власника або співвласника пошкодженого чи зруйнованого будинку (квартири);

письмова згода співвласників пошкодженого чи зруйнованого будинку (квартири) в місті Києві щодо визначення отримувача щомісячної матеріальної допомоги;

копія акта або витягу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районної в місті Києві державної адміністрації щодо ситуації у житловому фонді, що зазнав пошкодження чи руйнування внаслідок збройної агресії рф проти України, та проведення заходів з ліквідації цих наслідків, або копія довідки організації з обслуговування житлового фонду (ОСББ, ЖБК тощо) про неможливість проживання у квартирі;

відомості про номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) для надання щомісячної матеріальної допомоги (у разі відсутності багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»).

Детальніше — за посиланням.