НБУ пропонує змінити правила роботи з готівкою та підвищити ліміти в терміналах

Національний банк України виніс на публічне обговорення проєкт змін до правил, що регулюють готівковий обіг у країні. Головною метою оновлень є приведення нормативних актів у відповідність до законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Зміни для громадян та бізнесу

Серед запропонованих нововведень, які безпосередньо торкнуться громадян, є підвищення ліміту на готівкову оплату послуг мобільного зв'язку через термінали самообслуговування. Цей ліміт пропонується збільшити з 200 до 500 гривень на один номер на місяць.

Також змінюються правила обміну зношених банкнот та монет. Пропонується, щоб операції з обміну на суму, що перевищує порогові значення за законом про фінмоніторинг, проводилися виключно через банківські установи.

Технічні та регуляторні оновлення

Проєкт змін також вносить низку технічних уточнень до Інструкції про організацію касової роботи банків. Зокрема, деталізується порядок обробки та передавання готівки між банками та Нацбанком.

Крім того, змінюється класифікація банкнот: значно зношені купюри тепер будуть переведені з категорії «непридатних до обігу» до категорії «зношених». Водночас скасовується вимога до НБУ надсилати зразки нових банкнот до центральних банків іноземних держав.