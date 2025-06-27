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27 червня 2025, 15:06

Доходи обмінників зросли на чверть, але більшість працює «в тіні» — Гетманцев

Українські обмінні пункти валют у першому кварталі 2025 року задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 млн грн. Це на 26,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Українські обмінні пункти валют у першому кварталі 2025 року задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 млн грн.
Фото: ukr.radio

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За його словами, лише за перший квартал року додаткові надходження від авансових внесків від компаній, які володіють обмінними пунктами, склали 73,2 млн грн.

За період з січня по травень 2025 року загальна сума сплачених авансових внесків сягнула 429,5 млн грн, що на 102,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Проблема нелегальних обмінників

Станом на 1 червня 2025 року до офіційного Реєстру обмінних пунктів внесено 3 701 пункт, що належать 57 юридичним особам.

Однак, як застерігає Гетманцев, в Україні функціонує значна кількість нелегальних обмінників, де валюту можна обміняти анонімно і без сплати податків.

«Як експеримент попросив помічників перевірити пункти на вулиці Саксаганського в Києві. Серед двох десятків дуже помітних обмінників з рекламними вивісками лише кілька — офіційні», — заявив народний депутат, підкреслюючи масштаби проблеми тіньового ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
27 червня 2025, 15:50
#
И эти клоуны ещё крипту под контроль хотят взять. Анонимно кстати валюту модно обменять в любом обменнике или даже в банке. Просто партиями по 400к. Ни паспорта ничего у вас никто не спросит.
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