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27 червня 2025, 14:44

Meta веде переговори про купівлю стартапу PlayAI для розвитку голосового ШІ — Bloomberg

Компанія Meta веде переговори про придбання стартапу PlayAI, що спеціалізується на розробці технологій відтворення голосу за допомогою штучного інтелекту. Ця угода є частиною стратегії Meta зі зміцнення своїх позицій у сфері голосових функцій для ШІ-помічників та розумних пристроїв. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Компанія Meta веде переговори про придбання стартапу PlayAI, що спеціалізується на розробці технологій відтворення голосу за допомогою штучного інтелекту.

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Що відомо про угоду

Хоча угоду ще не укладено, очікується, що в разі її завершення Meta отримає доступ до технологій PlayAI, а частина команди стартапу перейде працювати в компанію. PlayAI описує свої розробки як такі, що забезпечують природну голосову взаємодію, «настільки ж живу, як розмова між двома людьми». У 2024 році стартап привернув $21 млн інвестицій від відомих венчурних фондів, зокрема Kindred Ventures, Y Combinator та 500 Global.

Стратегічний пріоритет для Meta

Посилення голосових можливостей є одним із пріоритетів для глави Meta Марка Цукерберга в поточному році. Ця потенційна угода є лише одним з багатьох кроків компанії в агресивній гонитві за лідерством у сфері ШІ.

Нещодавно Meta інвестувала $14,3 млрд у компанію Scale AI, а також активно переманює провідних дослідників з компаній-конкурентів, як-от OpenAI, Sesame AI та Google. Повідомляється також, що Meta розглядала можливість придбання інших відомих ШІ-стартапів, зокрема Perplexity AI та Runway AI, однак ті переговори не завершилися угодами.

Навіщо техногігантам потрібен реалістичний голосовий ШІ

Голос розглядається як наступний великий етап у взаємодії людини з комп'ютером, що має прийти на зміну клавіатурам і сенсорним екранам. Створення штучного інтелекту, здатного спілкуватися природним, «живим» голосом, є ключовим для кількох стратегічних напрямків:

  • Розумні асистенти: Для таких помічників, як Meta AI, Siri чи Alexa, реалістичний голос робить спілкування більш комфортним та приємним для користувача, перетворюючи їх з роботизованих програм на справжніх компаньйонів.
  • Для розумних окулярів чи навушників голос є основним, а часто і єдиним, способом керування. Якість голосового інтерфейсу напряму визначає успішність таких гаджетів.
  • У віртуальній та доповненій реальності, що є довгостроковою метою Meta, реалістичні голоси необхідні для створення правдоподібних аватарів та ефекту повного занурення у цифровий світ.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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