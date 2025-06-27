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27 червня 2025, 14:15

Світові ринки акцій досягли рекордних максимумів на тлі позитивних новин

Світові фондові ринки завершують тиждень на рекордних максимумах, а європейські та азійські індекси продемонстрували впевнене зростання у п'ятницю. Позитивні настрої інвесторів зумовлені одразу кількома факторами: ознаками прогресу в торговельних переговорах між США та Китаєм, перемир'ям на Близькому Сході та зростанням очікувань щодо зниження процентних ставок у США. Про це пише агентство Reuters.

Світові фондові ринки завершують тиждень на рекордних максимумах, а європейські та азійські індекси продемонстрували впевнене зростання у п'ятницю.

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Глобальне ралі на ринках

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,9%, лондонський FTSE 100 додав 0,5%, а німецький DAX піднявся на 0,8%. Азійські ринки раніше також досягли найвищого рівня за останні три роки.

Глобальний індекс MSCI World Equity Index, що відстежує ринки акцій по всьому світу, збільшився на 0,2% за день і готується зафіксувати тижневий приріст у 2,9%. У Сполучених Штатах індекс S&P 500, після нестабільної першої половини року, від початку 2025 року зріс вже на 4,4%.

Динаміка на інших ринках

На тлі оптимізму на фондових ринках долар США дешевшає. Індекс долара, що вимірює його вартість відносно кошика інших основних валют, впав на 0,2% до 97,183, що є найнижчим показником за три роки. Водночас євро зміцнився до $1,1713 після виходу даних про зростання споживчих цін у Франції.

На борговому ринку дохідність 10-річних німецьких облігацій залишалася стабільною. Натомість ринок нафти демонструє протилежну динаміку: ціни на нафту показують найбільше тижневе падіння з березня 2023 року на тлі зниження геополітичної напруженості.

Як пов'язані процентні ставки, долар та ринок акцій

Рух фінансових ринків, описаний у статті, демонструє класичний взаємозв'язок між трьома ключовими елементами:

Процентні ставки та акції: Коли інвестори очікують, що центральний банк (наприклад, ФРС США) буде знижувати процентні ставки, це зазвичай є позитивним сигналом для ринку акцій. Дешевші кредити стимулюють бізнес до інвестицій, а низька дохідність безпечних активів (як-от облігації) змушує інвесторів шукати вищого прибутку в більш ризикових акціях.

Процентні ставки та долар: Очікування зниження ставок, як правило, ослаблює національну валюту. Міжнародний капітал шукає вищу дохідність, тому, якщо ставки в США планують знижувати, інвестори можуть обмінювати кошти на інші валюти, зменшуючи попит на долар і, відповідно, його вартість.

Долар та акції: Слабший долар часто є позитивним фактором для американських акцій. Це робить товари американських компаній дешевшими на світових ринках, що стимулює експорт. Крім того, прибутки, отримані транснаціональними корпораціями в іноземній валюті, при конвертації в долари стають більшими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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