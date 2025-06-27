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27 червня 2025, 13:45

Apple змінює комісії в App Store для ЄС після антимонопольного штрафу

Компанія Apple оголосила про зміни в роботі свого магазину додатків App Store на території Європейського Союзу, намагаючись відповідати вимогам нового Закону про цифрові ринки та уникнути подальших штрафів. Компанія запроваджує складну дворівневу модель комісій, яка вплине на доходи розробників. Про це повідомляють світові технологічні видання.

Компанія Apple оголосила про зміни в роботі свого магазину додатків App Store на території Європейського Союзу, намагаючись відповідати вимогам нового Закону про цифрові ринки та уникнути подальших штрафів.

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Нова дворівнева система комісій

Згідно з новими правилами, вводиться так звана «Плата за послуги магазину» (Store Services Fee), що має два рівні:

  • Перший рівень (5% комісії): Розробники, які оберуть цей варіант, платитимуть меншу комісію, але отримають доступ лише до базових функцій App Store, як-от відгуки про додатки та технічна підтримка. Просунуті інструменти, зокрема автоматичні оновлення та можливість перезавантаження, будуть для них недоступні.
  • Другий рівень (13% комісії): Цей рівень, який залишається стандартним для всіх за замовчуванням, надає повний доступ до всіх функцій та інструментів App Store. Розробники матимуть можливість за бажанням перейти на дешевший, але більш обмежений варіант.

Додаткові збори та перехідний період

Окрім цього, Apple вводить нову «Комісію за основні технології» (Core Technology Commission) у розмірі 5% на зовнішні покупки, зроблені всередині додатків. Водночас для деяких розробників продовжує діяти стара «Плата за основні технології» (Core Technology Fee) — €0,50 за кожну інсталяцію додатка після першого мільйона на рік.

Компанія планує повністю перейти на єдину бізнес-модель для розробників у ЄС з 1 січня 2026 року.

Реакція на тиск з боку ЄС

Ці зміни є прямою відповіддю на штраф у розмірі €500 мільйонів, який Єврокомісія наклала на Apple у квітні цього року. Причиною штрафу стало те, що компанія обмежувала розробників у можливості інформувати користувачів про альтернативні та дешевші способи оплати поза межами App Store.

Apple заявила, що має намір оскаржити це рішення. Водночас Єврокомісія наразі вивчає, чи відповідають нові умови компанії нормам DMA, і не виключає застосування додаткових санкцій у майбутньому.

Що таке Закон про цифрові ринки й чому він б'є по Apple

Закон про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) — це ключовий законодавчий акт Європейського Союзу, покликаний зробити цифрову економіку справедливішою та більш конкурентною. Його дія спрямована не на всі компанії, а лише на так званих «брамників» (gatekeepers) — найбільші онлайн-платформи, що мають величезний вплив на ринок. Apple, а саме її операційна система iOS, браузер Safari та магазин додатків App Store, отримала цей статус.

DMA зобов'язує «брамників» змінити свої бізнес-практики. Для Apple це означає, зокрема:

  • Дозволити користувачам встановлювати додатки зі сторонніх магазинів (так званий «sideloading»).
  • Дозволити розробникам використовувати альтернативні платіжні системи всередині додатків.
  • Дозволити розробникам вільно комунікувати з клієнтами та пропонувати їм вигідніші умови поза межами App Store.
  • Штраф, про який ідеться у статті, було накладено саме за порушення останнього пункту.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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