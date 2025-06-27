Міністерство цифрової трансформації надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів № 761, повідомляє пресслужба Мінцифри.
27 червня 2025, 12:14
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Кабмін ухвалив постанову
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.
Як це працюватиме
Компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом.
Якщо спам-виклик усе ж стався — повідомляєте про це свого оператора, і номер спамера заблокують.
Що ще змінить постанова
- Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під'єднання до мережі отримаєте безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.
- Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.
- Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча — зможете подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.
«Ухвалення постанови — революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
в договорі можна написати про швидкість «не нижче» лише якщо визначений один-два-десять конкретних сайті до яких ця швидкість міряєтся
переб’ють хусити знов якийсь кабель і аліекспрес (для прикладу) буде дуже тормозити — то хіба це вина провайдера?
Згідно меморандуму кожен українець може дзвонити максимум 100 разів на місяць. А тим, які визнані ненадійними — 50. Якщо надасте підтвердження оператору, що у вас багато родичів — то ваш ліміт автоматично збільшать до кількості родичів. Це допоможе в боротьбі з дропами ой спамерами.
Це за ТЦК і СП?