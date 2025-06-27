Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Кабмін ухвалив постанову

Міністерство цифрової трансформації надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів № 761, повідомляє пресслужба Мінцифри.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Як це працюватиме

Компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом.

Якщо спам-виклик усе ж стався — повідомляєте про це свого оператора, і номер спамера заблокують.

Що ще змінить постанова

Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під'єднання до мережі отримаєте безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.

Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча — зможете подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

«Ухвалення постанови — революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права», — йдеться у повідомленні.