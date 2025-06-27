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27 червня 2025, 12:14

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Кабмін ухвалив постанову

Міністерство цифрової трансформації надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Відповідні зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів № 761, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою.
Фото: freepik.com

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Як це працюватиме

Компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом.

Якщо спам-виклик усе ж стався — повідомляєте про це свого оператора, і номер спамера заблокують.

Що ще змінить постанова

  • Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під'єднання до мережі отримаєте безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.
  • Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.
  • Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча — зможете подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

«Ухвалення постанови — революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Три літри
Три літри
27 червня 2025, 12:17
#
Швидкість інтернета може бути тільки максимальна. Так вона і зараз вказана в договорі.
+
0
KValera
KValera
27 червня 2025, 12:21
#
Три літри. В договорі вказують швидкість до 100 мегабіт, або до 1 гігабіт це означає що швидкість повинна бути мінімум 50 відсотків від заявленої. Це ж мінцифра колись таке протянула
+
0
Три літри
Три літри
27 червня 2025, 12:38
#
Ну це дуристіка якась, бо реальна швидкість може залежати від купи причин

в договорі можна написати про швидкість «не нижче» лише якщо визначений один-два-десять конкретних сайті до яких ця швидкість міряєтся

переб’ють хусити знов якийсь кабель і аліекспрес (для прикладу) буде дуже тормозити — то хіба це вина провайдера?
+
+65
3212242
3212242
27 червня 2025, 12:26
#
У мене є краще рішення. Оператори повинні підписати МЕМОРАНДУМ.
Згідно меморандуму кожен українець може дзвонити максимум 100 разів на місяць. А тим, які визнані ненадійними — 50. Якщо надасте підтвердження оператору, що у вас багато родичів — то ваш ліміт автоматично збільшать до кількості родичів. Це допоможе в боротьбі з дропами ой спамерами.
+
0
zzzachary
zzzachary
27 червня 2025, 12:41
#
100% 😭😭😭
+
+30
Ranet
Ranet
27 червня 2025, 12:50
#
«Ми створюємо чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права».
Це за ТЦК і СП?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 червня 2025, 15:54
#
Про скорость интернета это тупость, потому что даже если провайдер качественный, а оборудование новое, вы никогда не получите гиг полный. Будет всегда 980 максимум из-за технических особенностей.
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