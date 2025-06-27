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27 червня 2025, 10:55

Ціни на нафту досягли рекордного тижневого падіння з 2023 року

Ціни на нафту дещо зросли у п'ятницю, 27 червня, однак завершують тиждень найбільшим падінням з березня 2023 року. Причиною стало зникнення «воєнної премії за ризик» на тлі відсутності суттєвих перебоїв у постачанні нафти через нещодавній конфлікт між Іраном, Ізраїлем та США. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту дещо зросли у п'ятницю, 27 червня, однак завершують тиждень найбільшим падінням з березня 2023 року.

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Динаміка цін протягом тижня

Поточний тиждень на нафтовому ринку був вкрай волатильним. Він розпочався зі стрімкого зростання цін до п'ятимісячного максимуму після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Однак вже у вівторок ціни впали до найнижчого рівня за понад тиждень після оголошення президентом США Дональдом Трампом про припинення вогню.

У підсумку, ф'ючерси на нафту марки Brent та американську WTI можуть знизитися приблизно на 12% за тиждень. Поточні ціни — близько $68,08 за барель Brent та $65,64 за барель WTI — фактично повернулися до рівнів, що були до початку ескалації 13 червня.

Фундаментальні фактори тиснуть на ринок

Трейдери та аналітики зазначають, що наразі криза не мала суттєвого впливу на реальні потоки нафти. Оскільки загроза перебоїв у постачанні відступила, на перший план знову вийшли фундаментальні економічні фактори.

Деяку підтримку цінам цього тижня надали дані уряду США про скорочення запасів сирої нафти та палива, а також новина про те, що Дональд Трамп може призначити нового керівника Федеральної резервної системи раніше, ніж очікувалося. Це посилило ставки на зниження процентних ставок, що зазвичай стимулює попит на нафту.

Що таке «воєнна премія» в ціні на нафту і чому вона зникає

«Воєнна премія» (або премія за геополітичний ризик) — це додаткова націнка, яку ринок закладає у вартість нафти через страх перед можливими перебоями в її постачанні в майбутньому, а не через реальний дефіцит. Коли виникає військовий конфлікт у ключовому нафтовидобувному регіоні, як-от Близький Схід, трейдери починають активно скуповувати нафтові контракти, побоюючись, що фізичні поставки можуть бути перервані. Цей спекулятивний попит, викликаний страхом, і штовхає ціни вгору.

Ця премія зникає, коли ринок бачить, що найгірші побоювання не справдилися: танкери продовжують рух, інфраструктура не пошкоджена, а сторони конфлікту не вдаються до крайніх заходів (як-от перекриття проток). Коли страх відступає, ціна повертається до рівня, який обґрунтований реальним балансом попиту та пропозиції у світі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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