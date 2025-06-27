Курс валют: євро в банках зросло на 10 копійок і перевищило 49 гривень

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 48,40 грн, а продають за 49,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,52−41,60, євро — 48,80−49,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,57−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,72−48,74 грн/євро.

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