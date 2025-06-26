Туристичний збір: з початку року сплата зросла на третину

У цьому році сплата туристичного збору зросла більше, ніж на третину, порівняно з минулим роком. У січні - травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. За 5 місяців минулого року надійшло 98,6 млн гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Найпривабливіше місто для туристів — Київ. 25 % сплаченого туристичного збору припадає на столицю (33 млн гривень).

Також серед лідерів такі області:

Львівська — 24,7 млн грн,

Івано-Франківська — 21,2 млн грн,

Закарпатська — 10,5 млн гривень.

У податковій нагадали, що туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Своєю чергою податкові агенти, а це — суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, — перераховують його до місцевого бюджету.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: