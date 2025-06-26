Акції європейських оборонних компаній зростають після обіцянок НАТО збільшити витрати

Акції європейських оборонних компаній зросли в четвер, 26 червня, після того, як лідери НАТО в середу підтримали збільшення витрат на оборону, як того вимагав президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє Reuters.

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Станом на 11:14 за київським часом, акції німецької компанії Rheinmetall та італійської Fincantieri показали найбільше зростання, додавши від 3% до 6%. При цьому Fincantieri також оголосила в четвер про отримання замовлення на 700 млн євро (понад $820 млн).

Ширший європейський оборонний індекс, який цього року вже зріс на 49% завдяки зміні ставлення до сектора в Європі, піднявся на 1,3%.

Нові цілі НАТО

У середу країни-члени НАТО зобов'язалися спрямовувати 3,5% ВВП на основні оборонні потреби та 1,5% на інші, пов'язані з обороною потреби. Це значне збільшення, що становить сотні мільярдів доларів на рік, порівняно з поточною метою у 2% ВВП.

Однак аналітики J.P. Morgan зазначають, що ринок стримано реагує на ці цілі, які мають бути досягнуті протягом наступних 10 років.

«Європейські оборонні компанії, які ми висвітлюємо, та європейські інвестори, з якими ми спілкуємося, не вірять, що більшість європейських країн зможуть витрачати 3,5% ВВП на основну оборону в найближчі 5−10 років», — написали вони у своїй записці для клієнтів.

Том Гінчард, аналітик з дослідження акцій у Pareto Securities, вважає, що для оборонних компаній основна увага буде зосереджена на Північній Європі, Німеччині та країнах Балтії, які, швидше за все, досягнуть поставлених цілей.

«Вже минулого тижня Іспанія отримала виняток. Франція матиме труднощі з підвищенням витрат до 3,5% ВВП, і більшість південних країн будуть досить нерішучими», — сказав Гінчард.

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