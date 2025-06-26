Ізраїль оцінив збитки від війни з Іраном у $3 млрд, але загальна сума може сягнути $12 млрд

Ізраїль підрахував, що збитки від 12-денної війни з Іраном сягнули 10 млрд шекелів ($3 млрд). Про це пише Bloomberg .

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За словами міністра фінансів Бецалеля Смотрича, загальна вартість війни може сягнути $12 мільярдів, що може вплинути на економічне зростання Ізраїлю на 3,5% за рік.

Війна завдала значної шкоди густонаселеним містам у центральному Ізраїлі, оскільки балістичні ракети містили щонайменше 500 кілограмів вибухівки та розлетілися на осколки бомб при ударі.

Нагадаємо

13 червня Ізраїль розпочав обстріл з безпілотників та ракет по Ірану, і сторони обмінювалися регулярним вогнем, поки президент США Дональд Трамп не оголосив про припинення вогню вранці у вівторок.

Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про 28 загиблих унаслідок ракетних атак та понад 1300 поранених, тоді як уряд Ірану повідомив про 627 загиблих.