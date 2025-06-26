«Будинок із крилами»: як HutJet змінює ринок модульного житла в Україні

Понад три десятиліття в будівництві переконали Сергія Самусєва: майбутнє галузі — за заводським виробництвом, а не за будмайданчиками. Сьогодні його стартап HutJet створює prefab-будинки, які можна не лише зібрати за 22 години, а й перевезти в інше місто чи навіть продати модулі в trade-in. У планах — сотні будинків щороку, власна демонстраційна платформа та нова філософія володіння житлом

Із котеджного будівництва — у prefab-революцію

Сергій Самусєв починав із традиційного котеджного девелопменту. Його проєкти — це тисячі будинків різних розмірів, стилів та форматів, які зводилися класичним способом. Але, за словами підприємця, будмайданчики приречені на неякісне виконання

«Я переконався в тому, що якісно побудувати на будівельному майданчику майже неможливо. Тому почав шукати спосіб перенести всі процеси до цеху».

Так народився HutJet — стартап, який у 2024 році запустив завод у Броварах. Він може забезпечити 500 робочих місць і виробляти до 500 prefab-будинків на рік. Завод працює поки що в одну зміну, але амбіції великі: масштабування, нові лінії, другий завод у перспективі

Нова філософія: дім, який має крила

У HutJet будинок — це не просто нерухомість, а простір, що зростає та трансформується разом із вами. Усі моделі створені так, щоб, за потреби, ви могли легко розширити житлову площу. Новий блок інтегрується всього за один день — з готовим інтер'єром, меблями та системою smart house

«Народилися діти — купуєш другий поверх. Діти роз'їхались — ми готові викупити модуль назад у trade-in. Такого сервісу у світі ще немає»

Один із будинків HutJet уже «переїжджав» після монтажу: через помилки стороннього підрядника на фундаменті його зняли краном, пересунули, доопрацювали палі — і знову поставили на місце. За словами Самусєва, це яскравий приклад переваги заводського формату над традиційним.

Контроль якості й розумна економія

HutJet виробляє будинки за машинобудівними стандартами — з прокладеними на заводі інженерними мережами, попередньо розрахованими з'єднаннями та точним монтажем. Внутрішнє R&D-бюро проєктує кожен модуль, а якість збірки проходить поетапну перевірку на всіх стадіях виробництва.

«Всі співробітники дуже бояться порушити принципи безкомпромісної якості — це закладено до системи KPI».

Гарантія на конструкцію — пожиттєва, на меблі — 5 років. Система smart house інтегрована в кожен будинок за замовчуванням, адже є невід'ємною частиною філософії HutJet. Бо ці будинки створені не просто для життя — вони працюють на комфорт власників оселі, щодня підлаштовуючись під їхній ритм та звички. Плюсом системи також є те, що вона здатна автоматизувати керування освітленням, кліматом і енергоспоживанням, дозволяючи знизити витрати електроенергії в декілька разів — до 4−5 кВт, замість традиційних 15−20. Це не додаткова опція, а стандарт нового стилю життя

Попереду — ширше визнання і другий заво

Попри війну й відсутність держпідтримки (фінансування заводу — повністю приватна інвестиція Самусєва), HutJet уже формує новий сегмент ринку. Основні клієнти — девелопери, оператори рекреації та креативний клас, що готовий до змін.

«Ми пропонуємо не просто будинки, а нову парадигму. Дім, який має крила, не прив’язує до місця. Це інше мислення. Це HutJet».

Детальніше про компанію HutJet і переваги сучасних модульних будинків дивіться в інтерв'ю Сергія Самусєва на youtube-каналі «Мінфіну».