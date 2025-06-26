Банки видали енергокредитів на 25 млрд грн

Банки за рік з дати підписання меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак російської федерації, забезпечили фінансування відповідних проєктів на загальну суму майже 25 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Фінансування енергопроєктів

За цей час надано 1 879 кредитів бізнесу на 23,7 млрд грн та 8 622 кредитів населенню на 1,3 млрд грн.

У червні місячний обсяг наданих «енергетичних» кредитів став найбільшим за рік (5,5 млрд грн), тож валовий портфель таких кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення на 25 червня сягнув 14,9 млрд грн, фізичним особам — 1 млрд грн.

Станом на 25 червня загальна профінансована банками потужність генерації за позиками бізнесу перевищила 705 МВт, зберігання — 320 МВт. Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Нагадаємо

Для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.