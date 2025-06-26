ТОВ «Оператор ГТС України» перерахувало до державного бюджету 2,086 млрд грн дивідендів за 2024 рік. Про це повідомляє пресслужба компанії.
26 червня 2025, 16:59
Оператор ГТС сплатив до держбюджету 2,1 мільярда дивідендів за 2024 рік
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«25 червня Оператор ГТС України сплатив до Державного бюджету України 75% чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2024 році. Ця сума склала 2 мільярди 86 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
у 2024 році ТОВ «Оператор ГТС України» перерахувало до державного бюджету 17,6 млрд грн податків та дивідендів.
У 2024 році ТОВ «Оператор ГТС України» отримало 2,8 млрд грн чистого прибутку.
Джерело: Мінфін
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