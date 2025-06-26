Оператор ГТС сплатив до держбюджету 2,1 мільярда дивідендів за 2024 рік

ТОВ «Оператор ГТС України» перерахувало до державного бюджету 2,086 млрд грн дивідендів за 2024 рік. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«25 червня Оператор ГТС України сплатив до Державного бюджету України 75% чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2024 році. Ця сума склала 2 мільярди 86 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

у 2024 році ТОВ «Оператор ГТС України» перерахувало до державного бюджету 17,6 млрд грн податків та дивідендів.

У 2024 році ТОВ «Оператор ГТС України» отримало 2,8 млрд грн чистого прибутку.