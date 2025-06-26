Шведський гігант одягу H&M у четвер вказав на зростання попиту для початку літнього сезону, що призвело до зростання акцій, пише CNBC.
Акції H&M зросли на 5,4% після заяв компанії про зростання попиту та підвищення цін
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Зростання продажів
Другий за величиною у світі ритейлер одягу заявив, що продажі в червні зросли на 3% у місцевих валютах після повільного початку року.
Акції зросли на 3,85% до 11:55 ранку за лондонським часом, дещо скоротивши попередній приріст.
Компанія, бренди якої також включають Cos, Arket та Weekday, тим не менш відзначила обережність серед споживачів у нинішні «невизначені часи», зазначивши, що покупці «особливо чутливі до ціни».
«Ми починаємо бачити, як деякі конкуренти підвищують ціни, і ми, звичайно, розглядаємо це питання, щоб забезпечити собі конкурентоспроможність», — сказав генеральний директор Даніель Ервер.
H&M вважає США своїм другим за величиною окремим ринком і сильно залежить від виробництва в Азії, зокрема в Китаї та Бангладеш.
«США є для нас важливим ринком і залишатимуться ним», — сказав Ервер, зазначивши, що вплив тарифів стане зрозумілішим у липні, після закінчення 90-денної паузи у стягненні мит.
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