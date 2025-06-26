Metaplanet обігнала Tesla за обсягом біткоїнів під управлінням

26 червня 2025 року компанія Metaplanet повідомила про купівлю додатково 1234 BTC, завдяки чому її портфель досяг 12 345 BTC. Це більше, ніж під контролем у автовиробника Tesla. Про це пише Incrypted.

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Остання інвестиція обійшлася фірмі в 19,2 млрд єн ($132,7 млн). Середня вартість 1 BTC склала 15,6 млн єн ($107 557).

Загалом компанія контролює 12 345 BTC на суму 175,68 млрд єн — близько $1,3 млрд. Середня вартість за портфелем загалом становить 14,2 млн єн — $98 569.

Прибутковість інвестицій за різні періоди:

з 1 липня по 30 вересня 2024 року — 41,7%;

з 1 жовтня по 31 грудня — 309,8%;

з 1 січня по 31 березня 2025 року — 95,6%;

з 1 квітня по 26 червня — 112,2%.

Загалом компанія має намір купити 270 000 BTC до кінця 2027 фінансового року. Також ми повідомляли про те, що фірма перенаправить у свій американський підрозділ до $5 млрд.

Примітно, акції Metaplanet відреагували на новину падінням. Його глибина на добовому чарті становить 5,2%.