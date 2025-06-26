26 червня 2025 року компанія Metaplanet повідомила про купівлю додатково 1234 BTC, завдяки чому її портфель досяг 12 345 BTC. Це більше, ніж під контролем у автовиробника Tesla. Про це пише Incrypted.
26 червня 2025, 15:57
Metaplanet обігнала Tesla за обсягом біткоїнів під управлінням
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Остання інвестиція обійшлася фірмі в 19,2 млрд єн ($132,7 млн). Середня вартість 1 BTC склала 15,6 млн єн ($107 557).
Загалом компанія контролює 12 345 BTC на суму 175,68 млрд єн — близько $1,3 млрд. Середня вартість за портфелем загалом становить 14,2 млн єн — $98 569.
Прибутковість інвестицій за різні періоди:
- з 1 липня по 30 вересня 2024 року — 41,7%;
- з 1 жовтня по 31 грудня — 309,8%;
- з 1 січня по 31 березня 2025 року — 95,6%;
- з 1 квітня по 26 червня — 112,2%.
Загалом компанія має намір купити 270 000 BTC до кінця 2027 фінансового року. Також ми повідомляли про те, що фірма перенаправить у свій американський підрозділ до $5 млрд.
Примітно, акції Metaplanet відреагували на новину падінням. Його глибина на добовому чарті становить 5,2%.
Джерело: Мінфін
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